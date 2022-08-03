Asfalta savrulan sürücü hastanede can verdi

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde, Hurşit Barın idaresindeki motosikletiyle Emirhisar Mahallesi'ne doğru seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Barın, asfalta savrulurken motosikleti de yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Arazide çalışanların gördüğü ve müdahale ettiği kazaya ihbar üzerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Barın'ı yaptıkları müdahale sonrası hastaneye kaldırdı ancak Barın kurtarılamadı. Kazada hurdaya dönen motosiklet ise kepçe yardımı ile kanaldan çıkarıldı. ■ SEBAHATTİN ALP

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