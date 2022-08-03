  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Görsel şölen sunan mor tarlalarda hasat başladı

Görsel şölen sunan mor tarlalarda hasat başladı

Türkiye’deki kekik üretiminin yaklaşık yüzde 92’sinin yapıldığı Denizli’de, kekik hasadı sona ererken, görsel şölen sunan mor tarlalarda ise lavanta hasadı başladı.

İHA

03.08.2022, 16:23

Görsel şölen sunan mor tarlalarda hasat başladı

Denizli'de 1990'lı yıllarda tütüne alternatif ürün olarak üretimine başlanan kekikte, hasat heyecanı sona erdi.

Çal ilçesi ve Pamukkale ilçesine bağlı Gözler başta olmak üzere Uzunpınar, Güzelpınar ve Kurtluca Mahallelerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren çiftçilerin tarlalarında olgunlaşan kekikler, biçilme işlemi sona erdi.



PATOZLA DÖVÜLEN KEKİK KURUTULUYOR
Patozla dövülen kekik, kurutulduktan sonra çuvallara doldurulup satışa hazır hale getirildi.

Çal ilçesi ve Pamukkale ilçesine bağlı Gözler başta olmak üzere Uzunpınar, Güzelpınar ve Kurtluca Mahallelerinde Görsel şölen sunan mor tarlalarda, lavanta hasadı başladı.

Kozmetik ve parfüm sanayinin yanı sıra sağlık sektöründe kullanılan lavanta çiçeklerinin açmasıyla güzel görüntüsü ve kokusuyla insanları kendisine çekiyor.

Şifalı özelliğiyle de bilinen lavantaları görmek için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, burada bol bol fotoğraf çekerek keyifli anlar geçiriyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA