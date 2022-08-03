Görsel şölen sunan mor tarlalarda hasat başladı

Denizli'de 1990'lı yıllarda tütüne alternatif ürün olarak üretimine başlanan kekikte, hasat heyecanı sona erdi.

Çal ilçesi ve Pamukkale ilçesine bağlı Gözler başta olmak üzere Uzunpınar, Güzelpınar ve Kurtluca Mahallelerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren çiftçilerin tarlalarında olgunlaşan kekikler, biçilme işlemi sona erdi.





PATOZLA DÖVÜLEN KEKİK KURUTULUYOR

Patozla dövülen kekik, kurutulduktan sonra çuvallara doldurulup satışa hazır hale getirildi.

Çal ilçesi ve Pamukkale ilçesine bağlı Gözler başta olmak üzere Uzunpınar, Güzelpınar ve Kurtluca Mahallelerinde Görsel şölen sunan mor tarlalarda, lavanta hasadı başladı.

Kozmetik ve parfüm sanayinin yanı sıra sağlık sektöründe kullanılan lavanta çiçeklerinin açmasıyla güzel görüntüsü ve kokusuyla insanları kendisine çekiyor.

Şifalı özelliğiyle de bilinen lavantaları görmek için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, burada bol bol fotoğraf çekerek keyifli anlar geçiriyor.