17 yıldır bitmeyen aşk: Keşfettiği bitkiye ölen eşinin adını verdi

Prof. Dr. Gürkan Semiz, bundan sonra bitkiyi korumak ve biyolojisini anlamak için çalışmalar yürüteceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çameli ilçesi Akdağlarda Kargın Yaylası'nda 3 yıl önce bulunan endemik bitki türünü araştırırken, Rasim Çetiner bu kez de farklı özellik gösteren ve yeni olabilecek bir bitki türü fark etti. Önce sahada morfolojik gözlemler yaptık. Daha sonra bitkilerin günümüzde yeni bir tür olup olmadığını en iyi kanıtı olan ve Konya Selçuk Üniversitemizdeki meslektaş bilim insanlarımızın gerçekleştirdiği moleküler DNA çalışmalarıyla da bitkinin yeni bir tür olduğunu belirledik. Bilimsel makalesini hazırladık ve ülkemizin en prestijli dergisinde yayınlandı. Bitkimiz halk arasında 'Civanperçemi' olarak biliniyor. Yeni bulunan bitki türüne de bilimsel isim olarak Rasim Çetiner'in vefat eden eşinin adı verildi. Bulunan bitki lokal endemik bir bitki. Endemik bitkiler sadece belli bölgelerde yaşayan, yayılışı sınırlı olan ve koruma altında olması gereken türlerdir. Bundan sonraki süreçte bitkiyi koruma, biyolojisi anlama gibi çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz" dedi.