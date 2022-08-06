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Haberler Denizli Denizli'de panik dolu anlar! Ormanlık alan alevler içinde

Denizli'de panik dolu anlar! Ormanlık alan alevler içinde

Denizli'ye bağlı Honaz ilçesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa süre sonra büyüdü. Yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip geldi. Havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktörleriyle taşıdıkları sularla destek verdi. Daha fazla yayılmadan kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları yapılırken, yangının neden çıktığı hakkında araştırmalara başlandı.

İHA

06.08.2022, 10:55

Denizli'nin Honaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan zamanında müdahale edilerek söndürüldü.

Denizli’de panik dolu anlar! Ormanlık alan alevler içinde

Yangın, Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Denizli’de panik dolu anlar! Ormanlık alan alevler içinde

Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine orman, itfaiye ekipleri, helikopter ve çok sayıda belediye araçları sevk edildi.

Denizli’de panik dolu anlar! Ormanlık alan alevler içinde

Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için büyük bir mücadele verirken, mahalle sakinleri ise traktörlerle bölgeye getirdikleri sularla destek vermeye çalıştı.

Denizli’de panik dolu anlar! Ormanlık alan alevler içinde

Yoğun dumanın hakim olduğu alanda çalışmalarını hızlandıran ekipler, hem havadan hem de karada müdahale ile yangını ilerlemeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatıldı.

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