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Haberler Denizli Kadın muhtarın çağrısı ile duvarlar sanat eseri oldu

Kadın muhtarın çağrısı ile duvarlar sanat eseri oldu

8.8.2022

Kadın muhtarın çağrısı ile duvarlar sanat eseri oldu

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde 2 kadın muhtardan biri olan Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut, mahallesini güzelleştirmek için, isteyen vatandaşlara duvarlara resim yaptırma çağrısında bulundu.

Sosyal medyadan "Yeniköy sokaklarını renklendirmeye canlandırmaya, güzel sanat eserleri bırakmaya devam ediyoruz. İstediğiniz resmi duvarlarımızdan birine çizdirebilir, altına da isminizi yazdırabilirsiniz" şeklinde bir paylaşım yapan Abut, kısa sürede mahallenin 16 duvarının renklenmesini sağladı.

Yeniköy mahallesinin duvarlarını süsleyen resimlerin, fotoğraf meraklılarının da kısa sürede ilgisini çektiğini belirten Abut, "Herkesi hareketimize destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP

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