"Ölürüm Türkiyem"'i duyunca... İsviçreli damat kendine hayran bıraktı

Michael Mikail - Şekibe Bruderer çiftinin oğulları Ege, Deniz ve Kaya'nın yöresel sünnet düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Fayton ve mehter takımı eşliğinde Türk eşinin köyünü gezdikten sonra sünnet merasiminin yapıldığı alana gelen İsviçreli babanın, eline aldığı Türk bayrağıyla yaptığı gösteri izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. "Ölürüm Türkiyem" müziği eşliğinde elindeki Türk bayrağını dalgalandıran İsviçreli baba, "Ne mutlu Türküm" diyerek Türklüğe verdiği önemi gözler önüne serdi. Zeybek oynayan İsviçreli babanın Türk bayrağı sevgisi karşısında kendisine hakim olamayan bazı davetliler, oturdukları yerden kalkarak bayrağı öptü.
Eşi sayesinde tanıştığı Türk kültürünü çok beğendiğini söyleyen İsviçreli baba Michael Bruderer, "İsviçreliyim, 3 tane oğlan çocuğum var. Türkiye çok güzel, burada olduğum için çok sevindim" dedi.