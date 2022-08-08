"Ölürüm Türkiyem"'i duyunca... İsviçreli damat kendine hayran bıraktı

ÇOCUKLARIMIZIN TÜRKÇE BİLMELERİ VE TÜRK KÜLTÜRÜNE GÖRE YETİŞMELERİ ÇOK ÖNEMLİ

Sünnet düğününü örf ve adetlerine göre yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirten Şekibe Bruderer, çocuklarının Türk kültürünü unutmamaları için fedakarlıklar yaptıklarına dikkat çekti. Oğullarının Türkçe öğrendiklerini ifade eden Şekibe Bruderer, "Köyümüzde yaptığımız sünnette mehteran takımı bizim için çok önemliydi. Her şeyi örf ve adetlerimize göre yaptığımız için mutlu oluyoruz. Eşim için de örf ve adetlerimize uymamız ve çocuklarımızı buna göre yetiştirmemiz çok önemliydi. O yüzden köyümüze sürekli tatile geliyoruz. Çocuklarımız gelip kültürlerini görsün diye. Çocuklarımızın Türkçe bilmeleri ve Türk kültürüne göre yetişmeleri çok önemli" diye konuştu.