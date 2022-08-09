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Haberler Denizli Denizli'de lüks cip alevlere teslim oldu! Dakikalar içinde hurdaya döndü

Denizli'de lüks cip alevlere teslim oldu! Dakikalar içinde hurdaya döndü

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde seyir halindeyken alev alan lüks cip, dakikalar içinde hurdaya döndü. İtfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği cipe müdahale etti. Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

İHA

09.08.2022, 12:53

Denizli’de lüks cip alevlere teslim oldu! Dakikalar içinde hurdaya döndü

Yangın, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli-Aydın Yolu üzerinde seyir halinde olan lüks cip, aniden alev almaya başladı.

Saniyeler içinde alevlerin kapladığı cipi, sürücüsü hızlıca yol kenarına çekti. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği cipe müdahale etti.



Jandarma ekiplerinin bir süre trafiğe tamamen kapattığı yolda çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa süre sonra alevleri kontrol altına aldı. Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılırken, araç ise metal yığınına döndü.

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