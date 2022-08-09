Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi

DENİZLİ'DE TFF Kadınlar U15 Bölgesel Gelişim Ligi'nin son maçında Akkonak Stadı'nda karşılaşan Horozkentspor- Sultanlarspor maçında yeşil sahalarda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Horozkentspor'un şampiyonluğu ile sona eren Kadınlar U15 Ligi yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Maç bitiminde Horozkentspor'a şampiyonluk, Sultanlarspor'a ikincilik kupası verilmesi için hazırlık yapılırken saha içerisinde taraftarlar arasında başlayan olay, daha sonrası sporcu, antrenör ve yöneticilerin de katılımıyla büyüdü. Taraflar birbirlerine saldırırken, tekme ve küfürler havada uçuştu. Sahadaki olaylara, polis ekipleri müdahale etti. Takımlar güçlükle sakinleştirilirken, Sultanlarspor sahadan çekilme ve kupa törenine katılmama kararı aldı. Olayların büyümesi üzerine kupa ve madalya töreni ise iptal edildi. ■ SEBAHATTİN ALP