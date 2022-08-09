Otomobil su tankerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

DENİZLİ'NİN Çal ilçesinde ailesiyle beraber eve gitmek için yola çıkan Erkun Erkarslan (20) idaresindeki otomobil, ana yoldan karşıya geçmeye çalışan Erol Ekseli yönetimindeki traktörün taşıdığı dolu su tankere süratle çarptı. Araçların hurdaya döndüğü kazada otomobilde sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Otomobildeki aynı aileden Erkun Erkaslan, Mustafa Erkarslan (50), eşi Emine Erkarslan (48), Deniz Erkarslan (27) ve traktör sürücüsü Erol Ekseli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Mustafa Erkarslan kurtarılamadı. ■ SEBAHATTİN ALP

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