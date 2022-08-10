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Haberler Denizli Muğla'da 13 yıl önce ortadan kaybolmuştu! İnşaat işçisinin dosyası yeniden açıldı

Muğla'da 13 yıl önce ortadan kaybolmuştu! İnşaat işçisinin dosyası yeniden açıldı

Denizli'den Muğla'ya 2009 yılında inşaat işlerinde çalışmak için gelen Bayram Tosun'dan 13 yıldır haber alınamadı. Ekipler Tosun'un cinayete kurban gidebileceği ihtimali üzerine dosyayı yeniden açtı. Hassas burunlu köpeklerle yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmazken çalışmaların süreceği belirtildi.

10.08.2022, 15:50

Denizli'den 2009 yılında inşaat işlerinde çalışmak için geldiği Muğla'da ortadan kaybolan işçinin, cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine çalıştığı evlerde arama çalışması başlatıldı.

Muğla’da 13 yıl önce ortadan kaybolmuştu! İnşaat işçisinin dosyası yeniden açıldı

Denizli'den Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne inşaat işlerinde çalışmak için gelen Bayram Tosun, 2009 yılında kayboldu.

Muğla’da 13 yıl önce ortadan kaybolmuştu! İnşaat işçisinin dosyası yeniden açıldı

13 yıl önce kaybolan vatandaşın cinayete kurban gidebileceği şüphesi üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Muğla’da 13 yıl önce ortadan kaybolmuştu! İnşaat işçisinin dosyası yeniden açıldı

Bayram Tosun'un Yeşilyurt Mahallesi'nde inşaatlarda çalıştığı evlerde Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ile jandarma olay yeri inceleme ekipleri, hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Çalışmalara Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden iş makineleri de destek verdi.

Muğla’da 13 yıl önce ortadan kaybolmuştu! İnşaat işçisinin dosyası yeniden açıldı

Bayram Tosun'un inşaatında çalıştığı bir ev ve çevresinde hassas burunlu köpeklerle yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Muğla’da 13 yıl önce ortadan kaybolmuştu! İnşaat işçisinin dosyası yeniden açıldı

Arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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