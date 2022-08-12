Denizli Pamukkale Ovası’nda susuzluk kabusu: Binlerce balık öldü

Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki kuruyan sulama kanallarında inceleme yapan Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, son kez yapılacak sulamayla ürün kalitesinin de artacağına dikkat çekti. Başkan Gemici, "Sezonu kısıtlı bir sulama ile geçirmiş olsak ta sonuna doğru geldik. Yerine göre 2-3 defa sulama yaptık ama son zamanlarda yetişen ürünlerimizi son kez su vermiş olsak daha iyi olurdu. O zaman hiçbir kaybımız olmazdı ve çiftçilerimizde sezonu güzel ve memnun kapatmış olurdu. Biz yine de buna da şükür ediyoruz. Çünkü Adıgüzel Barajı'nın Ege Bölgesi'nde bulunan diğer barajlara oranla en düşük su kaybı yaşadığı raporlarda yer aldı. 5-6 yıldır artan sıcaklıklar, tarlaların sulanması ve buna benzer birçok nedenden dolayı Adıgüzel Barajı'ndaki su seviyesini kaybetmeye devam ediyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor" dedi.