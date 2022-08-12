  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli Pamukkale Ovası'nda susuzluk kabusu: Binlerce balık öldü

Denizli Pamukkale Ovası'nda susuzluk kabusu: Binlerce balık öldü

Denizli'nin Pamukkale Ovası'nda geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl da susuzluk endişesi yaşanmaya başlandı. Su seviyesinde yaşanan ciddi düşüş ile birlikte binlerce balık ölürken bölgedeki çiftçiler ürünlerini hasattan önce son bir kez daha sulayabilmek istiyor.

İHA

12.08.2022, 11:30

Denizli'de hicaz narı, ayva ve erkenci meyve türleriyle ünlü Pamukkale Ovası'nda geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yılda susuzluk endişesi yaşanmaya başladı. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte binlerce balığın öldüğü bölgede, çiftçiler hasattan önce ürünlerini son bir kez da sulayabilmeyi istiyor.

Denizli Pamukkale Ovası’nda susuzluk kabusu: Binlerce balık öldü

Denizli'de mikro klima özelliği nedeniyle en kaliteli hicaz narı, ayva ve erkenci meyvelerin üretiminin yapıldığı Pamukkale Ovasına susuzluk kabusu geri döndü. Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ürünlerini yeterince sulayamayan çiftçiler bu yılda Adıgüzel Barajında su seviyesinin düşmesiyle kapakların kapanmasıyla tekrar susuz kaldı. Su kaynaklarındaki su seviyesinin aşırı derecede düşmesi nedeniyle binlerce balık öldü. Bölgedeki çiftçilerin en büyük beklentisi ise ürünlerini hasattan önce son bir kez daha sulayabilmek.

Denizli Pamukkale Ovası’nda susuzluk kabusu: Binlerce balık öldü

Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki kuruyan sulama kanallarında inceleme yapan Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, son kez yapılacak sulamayla ürün kalitesinin de artacağına dikkat çekti. Başkan Gemici, "Sezonu kısıtlı bir sulama ile geçirmiş olsak ta sonuna doğru geldik. Yerine göre 2-3 defa sulama yaptık ama son zamanlarda yetişen ürünlerimizi son kez su vermiş olsak daha iyi olurdu. O zaman hiçbir kaybımız olmazdı ve çiftçilerimizde sezonu güzel ve memnun kapatmış olurdu. Biz yine de buna da şükür ediyoruz. Çünkü Adıgüzel Barajı'nın Ege Bölgesi'nde bulunan diğer barajlara oranla en düşük su kaybı yaşadığı raporlarda yer aldı. 5-6 yıldır artan sıcaklıklar, tarlaların sulanması ve buna benzer birçok nedenden dolayı Adıgüzel Barajı'ndaki su seviyesini kaybetmeye devam ediyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor" dedi.

Denizli Pamukkale Ovası’nda susuzluk kabusu: Binlerce balık öldü

Yaşanan su sıkıntısına rağmen tarlalarını sulayabildiklerini ancak hasattan önce son sulama yaparak ürün kalitesinin yükselmesini beklediklerini anlatan Çiftçi Ramazan Öz ise "Şuana kadar sulamalarımızı 2-3 defa yaptık. Son zamanlarda bir defa daha mahsullerimiz sulasaydık daha güzel olurdu. Meyvelerimiz tam olmak üzere ama bir suya daha ihtiyacımız var. Şu anda kanalda bulunan su yağmur suyudur. Mahsullerimiz için suya ihtiyacımız var" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA