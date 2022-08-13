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Haberler Denizli Baygın halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

Baygın halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

Denizli’de yakınları tarafından evinde baygın halde bulunan kadın, doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının yapılan ilk ön tespitte kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

13.08.2022, 17:00

Baygın halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Emine Karlıdağ (45), sabah saat 9.30 sularında yakınları tarafından baygın bulundu. Karlıdağ'ın fenalaştığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, tarafından ilk müdahalesi yapılan Karlıdağ, ambulansla hızlıca Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadın, doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay Yeri İncelme ekiplerinin kadının evinde çalışma gerçekleştirirken, cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Talihsiz kadının yapılan ilk ön tespitte kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

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