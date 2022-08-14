Denizli'de alkollü sürücü dehşeti: Can pazarı yaşandı

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmir Bulvarı üzerinden Sarayköy istikametine doğru seyir halinde olan H.İ. (31) idaresindeki 20 H 5697 plakalı otomobil, kırmızı ışıktan geçtikten sonra kavşaktaki M.A. (38) kontrolündeki 20 ALL 20 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 20 H 5697 plakalı otomobil, park halindeki 20 FK 434 plakalı araca çarparken, diğer araç ise hurdaya dönerek savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.