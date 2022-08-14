Denizli'de alkollü sürücü dehşeti: Can pazarı yaşandı

"ARABAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜYMÜŞ"

Park halindeki aracın sahibi İsmail Akbay ise kazayı anlatarak, "20 FK 434 plakalı araç sahibiyim. Ben evde otururken, aracım üzerimden telefon numaram olduğunda dolayı vatandaş beni aradı. Olay yerine gelin bir kaza oldu diye söyledi. Bende kalktım arabanın başına geldim. Şu anda baktım ki aracımda büyük bir masraf var, bir kaza sonucu hasar oluşmuş. Sanırım bizim arabaya çarpan sürücü alkollüymüş. Trafik ekiplerinde kaçarken diğer taraftan gelen araca çarparak benim otomobile vurduğunu söylediler" dedi.