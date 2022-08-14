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Haberler Denizli Motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

14.8.2022

Motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
DENİZLİ Buldan'da, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde karşıya geçmeye çalışan Fatma D.'nin kullandığı elektrikli bisiklete, Mehmet A.'nın kullandığı motosiklet süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletler devrilirken, sürücüler ve yolcu konumundaki bir kişi metrelerce savruldu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücüleri ve motosikletin arkasında bulunan Ahmet Ö.'yü yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. ■ SEBAHATTİN ALP
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