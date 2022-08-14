Motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

DENİZLİ Buldan'da, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde karşıya geçmeye çalışan Fatma D.'nin kullandığı elektrikli bisiklete, Mehmet A.'nın kullandığı motosiklet süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletler devrilirken, sürücüler ve yolcu konumundaki bir kişi metrelerce savruldu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücüleri ve motosikletin arkasında bulunan Ahmet Ö.'yü yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. ■ SEBAHATTİN ALP

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