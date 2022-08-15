Alkollü sürücü dehşet saçtı

Denizli'de kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada, araç içinde sıkışanların kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir Bulvarı üzerinden Sarayköy istikametine doğru seyir halinde olan Coşkun Karaman (31) idaresindeki 20 H 5697 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçtikten sonra kavşaktaki Muzaffer Tengiz (38) kontrolündeki 20 ALL 20 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 20 H 5697 plakalı otomobil, park halindeki 20 FK 434 plakalı araca çarparken, diğer araç ise hurdaya dönerek savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.





OLAY YERİ CAN PAZARINA DÖNDÜ

Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Muzaffer Tengiz ve yanında bulunan eşi ile çocuğunu ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise, park halindeki araca çarpan otomobildeki kişilerin çıkarılması için adeta zamanla yarıştı. Sürücü Coşkun Karaman ve yolcu konumundaki 43 yaşındaki Halil İbrahim İri, sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar ise kısa süre sonra yoldan alınarak otoparka çekildi. Halil İbrahim İri, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Karaman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise hastanede tedavileri sürüyor. Yapılan kontrollerde sürücü Coşkun Karaman ve ölen İri'nin alkollü olduğu iddia edildi.



Ekipler, yaralıları bir an önce hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştı.



■ SEBAHATTİN ALP