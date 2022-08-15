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Haberler Denizli Ege'nin o ilinde yağışlar yerini kavurucu sıcaklara bırakıyor

Ege'nin o ilinde yağışlar yerini kavurucu sıcaklara bırakıyor

Geçtiğimiz hafta Denizli'yi etkisi altına yağışlarla yerini kavurucu sıcaklara bırakıyor. Bugünden itibaren yükselmeye başlayan sıcaklıkların hafta sonu doğru 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İHA

15.08.2022, 16:35 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022, 16:36

Ege’nin o ilinde yağışlar yerini kavurucu sıcaklara bırakıyor

Yurt genelinde geçtiğimiz haftadan bu yana görülen sağanak yağışlar, Denizli'de de bölgesel olarak etkili oldu. Geçen haftayı yağışla birlikte serin bir şekilde geçiren Denizlililer, yeni haftayı sıcaklarla karşıladı. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bugünden itibaren yüksele eğilimini sürerek önümüzdeki 1 hafta boyunca etkili olması beklenen kavurucu sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu.



Değerlendirmelere göre, bugünden itibaren bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu, son 7 gün ise kentte en düşük hava sıcaklığının 35, en yüksek sıcaklığın ise 39 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin 5 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve orta eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem arz ettiği vurgulandı.

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