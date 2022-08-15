  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Yerin altından gelen garip sesler vatandaşı tedirgin ediyordu! Kanalizasyondan bakın ne çıktı

Yerin altından gelen garip sesler vatandaşı tedirgin ediyordu! Kanalizasyondan bakın ne çıktı

Denizli'de yerin altından gelen tuhaf sesler vatandaşları korkuttu. Sesin nereden geldiğini anlamayan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine belirtilen adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Harekete geçen ekipler yerin altından çıkanı görünce şoke oldu...

15.08.2022, 16:21 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022, 16:28

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolda yürüdüğü esnada yer altından garip sesler duyan vatandaş, ne olduğuna anlam veremeyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Yerin altından gelen garip sesler vatandaşı tedirgin ediyordu! Kanalizasyondan bakın ne çıktı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, seslerin arttığını duyarak çalışmalarını hızlandırdı.

Yerin altından gelen garip sesler vatandaşı tedirgin ediyordu! Kanalizasyondan bakın ne çıktı

Ekipmanlarla yolda bulunan beton kilitleri söken itfaiye ekipler, toprağı kazarak yolda derin bir çukur oluşturdu.

Yerin altından gelen garip sesler vatandaşı tedirgin ediyordu! Kanalizasyondan bakın ne çıktı

Kanalizasyon hattındaki beton boruda seslerin yoğunlaştığını gören ekipler, betonu kırdığında korkunç manzarayla karşılaştı

Yerin altından gelen garip sesler vatandaşı tedirgin ediyordu! Kanalizasyondan bakın ne çıktı

Bir köpeğin beton borunun içinde sıkıştığını ve neredeyse ölmek üzere olduğunu gören ekipler, hızlıca bitkin haldeki hayvana müdahale etti.

Yerin altından gelen garip sesler vatandaşı tedirgin ediyordu! Kanalizasyondan bakın ne çıktı

Kısa süre sonra sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, korkuyla kendisini dışarıya attı.

Yerin altından gelen garip sesler vatandaşı tedirgin ediyordu! Kanalizasyondan bakın ne çıktı

İtfaiye görevlileri tarafından karnı doyurulan ve korktuğu görülen köpek, daha sonra yaşam alanına bırakıldı.

Yerin altından gelen garip sesler vatandaşı tedirgin ediyordu! Kanalizasyondan bakın ne çıktı

Vatandaşlar duyarlı çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA