Alev alev yanan araba kilitlendi! İçindeki sürücü ise...

ÇANTASINI ALMAYI BAŞARAMADI

Bir taraftan yardım talebinde bulunan Nergis T., diğer taraftan ise aracın içerisinde kalan eşyalarını kurtarmak için çaba harcadı. Aracın güvenlik nedeniyle kendisini kilitlediğini gören kadın sürücü, çantası ve diğer eşyalarını kurtaramadı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.