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Haberler Denizli Alev alev yanan araba kilitlendi! İçindeki sürücü ise...

Alev alev yanan araba kilitlendi! İçindeki sürücü ise...

Denizli'ye bağlı Acıpayam ilçesinde felaketin eşiğinden dönüldü. Acıpayam-Denizli karayolunda meydana gelen kazada, Nergis T. (39) hakimiyetindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten alev aldı. Talihsiz kadın, güvenlik sebebiyle kendiliğinden kilitlenen arabadan son anda kaçmayı başardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

16.08.2022, 12:00

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, dakikalar içerisinde alevlerin sardığı araçtan son anda kurtuldu.

Alev alev yanan araba kilitlendi! İçindeki sürücü ise...

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıbapam-Denizli karayolunda seyir halinde olan Nergis T. (39) idaresindeki otomobilin motor kısmından, henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Alev alev yanan araba kilitlendi! İçindeki sürücü ise...

Kısa sürede dumanlar yerini aleve bıraktı. Motor kısmını saran alevlerin giderek büyüdüğünü gören kadın sürücü, son anda dışarıya çıkmayı başararak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Alev alev yanan araba kilitlendi! İçindeki sürücü ise...

ÇANTASINI ALMAYI BAŞARAMADI
Bir taraftan yardım talebinde bulunan Nergis T., diğer taraftan ise aracın içerisinde kalan eşyalarını kurtarmak için çaba harcadı. Aracın güvenlik nedeniyle kendisini kilitlediğini gören kadın sürücü, çantası ve diğer eşyalarını kurtaramadı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

Alev alev yanan araba kilitlendi! İçindeki sürücü ise...

Yangın sonrası otomobil hurdaya dönerken, sağlık personeli olduğu öğrenilen kadın sürücünün araç kendisini kilitlemeden dışarıya çıkmayı başarması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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