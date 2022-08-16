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Haberler Denizli Denizli'de can pazarı! Tarım işçilerini taşıyan traktör otomobille çarpıştı

Denizli'de can pazarı! Tarım işçilerini taşıyan traktör otomobille çarpıştı

Denizli'nin Tavas ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan traktöre aynı yönden gelen otomobil arkadan çarptı. Kaza sonucu 11 kişi yaralanırken araçların çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

İHA

16.08.2022, 11:04

Denizli’de can pazarı! Tarım işçilerini taşıyan traktör otomobille çarpıştı

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kale ilçesine bağlı Kayıbaşı Mahallesi'ndeki evlerinden tütün kırmak üzere yolan çıkan Mesut N'nin (19) kullandığı traktöre, Tavas-Kale karayolunda ilerlerken aynı yönde arkadan gelen Ş.K.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan traktör, yolun kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Kaza sonrası traktörün römorkunda bulunan tarım işçilerinin yola savrulduğu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen traktörün altında kalan ve otomobilin içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için zamana karşı mücadele verdi. İtfaiyenin yoğun mücadelesi sonucu sıkıştıkları yerlerden kurtarılan yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü Mesut N., A.N, K.N., ,Ç.N., F.N., R.N., E.N., L.N ve otomobil sürücü Ş.K. aynı araçta ile yolcu bulunan İ.F, T.K.,'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, büyük maddi hasasın oluştuğu araçların çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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