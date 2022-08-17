Kadın sürücü yanan araçtan son anda çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil, bir anda yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, dakikalar içerisinde alevlerin sardığı araçtan son anda kurtuldu.





ÇANTASINI ALAMADI

Olay Benlik Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan Nergis T. (39) yönetimindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Alevlerin giderek büyüdüğünü gören kadın sürücü, son anda dışarıya çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bir taraftan yardım talebinde bulunan Nergis T., diğer taraftan araçta kalan eşyalarını kurtarmak için çaba harcadı. Aracın güvenlik nedeniyle kendini kilitlediğini gören kadın sürücü, çantası ve diğer eşyalarını kurtaramadı. İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobil hurdaya döndü. Kadın sürücünün araç kendisini kilitlemeden dışarıya çıkmayı başarması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



■ SEBAHATTİN ALP