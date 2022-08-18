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Haberler Denizli Arkadaşı yerine sınava girmeye çalıştı! Yakalanınca bakın ne yaptı

Arkadaşı yerine sınava girmeye çalıştı! Yakalanınca bakın ne yaptı

Hayrete düşüren olay Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Arkadaşının yerine sınava girmeye çalışan kişi yakalanınca görevllilere zorluk çıkardı.

İHA

18.08.2022, 14:48 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022, 14:58

Arkadaşı yerine sınava girmeye çalıştı! Yakalanınca bakın ne yaptı

Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesinde meydana gelen olayda; Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nde gerçekleştirilen sınav için salonda görev alan gözetmen, E.D.'nin hareketlerinden şüphelendi.

ZORLUK ÇIKARDI

Yapılan incelemede şüphelinin arkadaşı yerine sınava girmeye çalıştığı tespit edildi. Görevlilere zorluk çıkaran ve yalanın ortaya çıkmasıyla kendisini haklı göstermeye çalışan E.D., güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alındı. İhbar üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri, şüpheliyi ve yanında bulunan arkadaşını ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Sınav salonunda bekleyen kişiler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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