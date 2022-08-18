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Haberler Denizli Eski vali yardımcısı ihraç edilmeden önce kaymakamlık yapmış

Eski vali yardımcısı ihraç edilmeden önce kaymakamlık yapmış

18.8.2022

Eski vali yardımcısı ihraç edilmeden önce kaymakamlık yapmış
DENİZLİ'DE FETÖ/PDY üyeliği suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezasıyla aranan Mustafa Dündar'ın (60), Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'nde bağ evinde saklandığı belirlendi. Dündar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Dündar tutuklandı. Dündar'ın ihraç edilmeden önce Ankara'nın Yenimahalle Kaymakamı olarak görev yaptığı öğrenildi.
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