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Haberler Denizli Evlilik hayalleri kuruyordu... Damatlık yerine kefen giydi!

Evlilik hayalleri kuruyordu... Damatlık yerine kefen giydi!

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde, evlilik planları kurduğu sevgilisinden olumsuz yanıt alan tekstil işçisi Habip Kırat çalıştığı atölyede ölü bulundu. Bu zamansız ölüm karşısında şoka uğrayan mesai arkadaşlarının kaydettiğine göre, Kırat'ın sevgilsiyle sorunlar yaşadığı ve bu sebeple bunalımda olduğu öğrenildi.

İHA

18.08.2022, 13:53

Denizli'de kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinden olumsuz cevap aldığı iddia edilen tekstil işçisi, çalıştığı konfeksiyon atölyesinde mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Evlilik hayalleri kuruyordu... Damatlık yerine kefen giydi!

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde meydana geldi.

Evlilik hayalleri kuruyordu... Damatlık yerine kefen giydi!

Edinilen bilgiye göre; sabah mesaiye gelen tekstil işçileri, atölyeye girdiklerinde 41 yaşındaki mesai arkadaşları Habip Kırat'ı hareketsiz bir şekilde dururken gördü.

Evlilik hayalleri kuruyordu... Damatlık yerine kefen giydi!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Habip Kırat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evlilik hayalleri kuruyordu... Damatlık yerine kefen giydi!

Çalıştığı tekstil atölyesinde mesai arkadaşları tarafından ölü olarak bulunan Habip Kırat'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Evlilik hayalleri kuruyordu... Damatlık yerine kefen giydi!

Arkadaşlarından gelen acı haber nedeniyle büyük bir şok yaşayan tekstil işçileri, gözyaşları içerisinde olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

Evlilik hayalleri kuruyordu... Damatlık yerine kefen giydi!

Hayatını kaybeden Habip Kırat'ın evlilik planları yaptığı sevgilisiyle sorunlar yaşadığı ve en son kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşından olumsuz cevap alması üzerine bunalıma girdiği iddia edildi.

Evlilik hayalleri kuruyordu... Damatlık yerine kefen giydi!

Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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