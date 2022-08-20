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Haberler Denizli Dengesini kaybedip patoz makinesine kolunu kaptırdı! Yaşam mücadelesi veriyor

Dengesini kaybedip patoz makinesine kolunu kaptırdı! Yaşam mücadelesi veriyor

Talihsiz olay Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşandı. Hasat yaptıktan sonra harman yerinde patoz yaptığı sırada makinenin şaftına kolunu kaptıran çifti, yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

20.08.2022, 15:21

Dengesini kaybedip patoz makinesine kolunu kaptırdı! Yaşam mücadelesi veriyor

Olay, Çameli ilçesine bağlı Gökçeyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evli ve 2 çocuk babası Bayram Arığ (55), akrabaları ile birlikte tarlaya gidip anason toplamaya başladı. Hasadını yaptığı anasonları patoz makinesine atmak için harman yerine gitti. Harman yerine gelen Arığ, çalıştırdığı Patoz makinesine anason attığı sırada bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu makinenin şaftına sağ kolunu kaptırdı.



AĞIR YARALANAN ÇİFTÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kolundan ağır yaralanan Arığ'ın yanında bulunan akrabaları patozu durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arığ'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Arığ'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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