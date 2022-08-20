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Haberler Denizli Domatesi görenler şoke oldu! Tanesi 1,5 kilo

Domatesi görenler şoke oldu! Tanesi 1,5 kilo

Denizli’de örtü altında bombus arıları kullanılarak yetiştirilen organik domatesler, ağırlıklarıyla görenleri hayrete düşürdü. Tanesi 1,5 kiloya yaklaşan domatesler görenleri şoke etti.

İHA

20.08.2022, 11:19 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022, 11:19

Domatesi görenler şoke oldu! Tanesi 1,5 kilo

Çameli ilçesinde tarım alanında önemli yer alan örtü altı seracılıkla yetiştirilen domatesler hasat döneminin başlaması ile ağırlıkları ile dikkat çekiyor. Kentte daha önce diğer çiftçilerden Ayşe Uysal'ın kendisine ait bahçesinde yetiştirdiği domatesin ağırlığı 1 kilo 320 gram, bir yakınından aldığı domatesleri manav dükkanın da satan esnaf Gökhan Eriş'in domatesi ise 1 kilo 420 gram gelmişti.



Belevi Mahallesi'nde kendisine ait 3 dönümlük arazide yetiştirdiği domatesleri bugün ilçede kurulan Cuma pazarına getiren Ramazan Akkan, yeni bir rekora imza attı. İrilikleri ile dikkat çeken ve kilosu 4 TL'den satışa sunulan domatesler, vatandaşlar tarafında kısa sürede tüketildi. Boyutu ve ağırlığıyla dikkat çeken Akkan'ın tezgahındaki domateslerinden bir tanesini ağırlığı tam 1 kilo 490 gram geldi.

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