Buldan’da mezar taşlarını kıranlara isyan var

Denizli'nin Buldan ilçesindeki kabristanda bulunan mezar taşlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilmesi tepki topladı. Son zamanlarda Buldan'daki kabristanda bulunan çok sayıda mezara ve çevresine zarar verilmeye başlandı. Mezarlıklara geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istiyor. Onarım yapılmasına rağmen mezarlara ve mezar taşlarına aynı şekilde zarar verildiğini söyleyen vatandaşlar, kabristanda bir bekçinin görevlendirilmesini talep ediyor. Kabirlerin zarar gördüğünü ve mezar taşlarının kırıldıktan sonra yeniden yaptırılmasına rağmen bir takım kişilerin yeniden zarar verdiklerini aktaran Mehmet Ali Çeliksoy, "Bilerek kırılması bizleri fazlasıyla üzüyor. Bunları kıran insan olamaz. Kabir taşlarını birkaç kez yaptırmak zorunda kaldık. Artık burada bir bekçi bulundurulması gerekiyor" dedi.;



■ SEBAHATTİN ALP

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