Denizli’de aranan 52 şahıs tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 15 ile 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 218 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 108 bin 377 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Bir kahvehanede 5 kişinin kumar oynadığı tespit edilerek toplam 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 kişiye "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Fuhuş olayında 2 kişiye 2 bin 342 TL idari para cezası uyguladı. 4 farklı içkili mekanda yapılan denetimlerde, 2 kadının konsomasyon yaptığı tespit edilerek, gerekli işlem yapıldığı belirtildi.



52 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 52 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 83 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı altın bileklik, 1 adet pırlantalı kolye, küpe, yüzük seti, 1 çalıntı altın kolye, 1 çalıntı altın kelepçe, 2 adet avize, 30 kilogram duvar boyası, 1 adet boya rulosu, 1 adet katlanır sandalye, 1 adet seramik lavabo ayağı ve 1 adet su sayacı ele geçirildi.



APART YETKİLİSİ 3 KİŞİYE 40 BİN 173 TL İDARİ PARA CEZASI

Geçici konaklama yerlerine ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan çalışmalarda 8 ayrı adreste bulunan 143 apart dairesi kontrol edildi. Adreslerde 3 apart yetkilisine 53 bin 568 TL idari para cezası uygulandı.