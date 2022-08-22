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Haberler Denizli Karnı acıkan domuzlar sokak sokak yemek aradı! Çöp konteynerlerini devirdi

Karnı acıkan domuzlar sokak sokak yemek aradı! Çöp konteynerlerini devirdi

Denizli’de karnı acıkan yaban domuzları yiyececek bulamayınca, şehir merkezine indi. Sürü halinde sokakları dolan domuzlar, site önündeki çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.

İHA

22.08.2022, 10:35 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022, 10:36

Karnı acıkan domuzlar sokak sokak yemek aradı! Çöp konteynerlerini devirdi

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesindeki Kemal Aykurt Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dağlık alanda aç kalan 20'ye yakın yaban domuzu, yiyecek bulabilmek için gece geç saatlerde kent merkezine indi. Cadde ve sokaklarda sürü halinde dolaşarak yiyecek arayan domuzlar, sitelerin önündeki çöp konteynerlerini devirdi. Çevreye saçtıkları çöplerin arasında yiyecek arayan domuz sürüsünü evlerinin balkon ve pencerelerinden izleyen vatandaşlar, yiyecek atarak domuzları besledi.



Bazı vatandaşlar, aç kalan hayvanların yiyecek arama telaşlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Sürünün çoğunluğunu oluşturan yavru yaban domuzlarının neşeli halleri, renkli görüntüler oluşturdu. Çöp konteynerlerini deviren ve ortalığı kısa sürede talan eden yavru yaban domuzları, daha sonra anne babalarının peşine düşerek geldikleri gibi ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

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