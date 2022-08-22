Merkezefendi Gençlik Festivali’nde 6 konser

DENİZLİ'DE 'Merkezefendi Gençlik Festivali' başlıyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi'yi kültür, sanat ve festivallerin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında yapılacak ve üç gün sürecek Gençlik Festivali'nde birbirinden ünlü isimler sahne alacak. 27 Ağustos Cumartesi günü Yeni Türkü ve Merkezefendi Belediyesi Orkestrası, 28 Ağustos Pazar günü Tanju Güneş ve Bir Kişi Arkeolog, 29 Ağustos Pazartesi günü ise Can Gox ve Homeless sahne alacak. Konserler üç günde de saat 20.30'da başlayacak.

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