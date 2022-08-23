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Haberler Denizli Alev alev yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Alev alev yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Denizli’de facianın eşiğinden dönüldü. İçerisinde kimsenin bulunmadığı ev alev alev yandı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi.

İHA

23.08.2022, 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022, 12:04

Alev alev yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Yangın, Acıpayam ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Bulvarındaki bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızlıca müdahale etti.



Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelen evde, kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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