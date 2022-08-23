Denizli’de genç aşçı neden öldü? Cevabı vücudundan alınan örnekler verecek

Korkunç olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çanakkale'de eğitimini sürdüren Gastronomi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Mustafa Dolay (21), yaz tatili için Denizli'de yaşayan ailesinin yanına geldi. Dolay'ın işten dönen annesi, içeriye girmek için kapıyı açtığı esnada oğlunun koridorda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Annenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından adrese gelen sağlık görevlileri, genç aşçının hayatını kaybettiğini belirledi.





Annesi tarafından ölü olarak bulunan Mustafa Dolay'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yapılan ilk otopsisinde ölümünde her hangi bir şüpheli duruma rastlanılamayan Dolay'ın vücudundan alınan örnekler, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Dolay'ın cenazesi Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.