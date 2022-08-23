Denizli’de kahreden son... Apartmanın önünde ölü bulundu!

AİLENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Genç yaşta ölü bulunan aşçının cansız bedeni, yapılan çalışmalar sonrası otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen aile ise, karşılaştığı manzara sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Bedeninde herhangi yara ve darp izine rastlanılmayan aşçının yapılacak olan otopsi sonrası kesin ölüm nedeninin ortaya çıkacağı öğrenildi.