Ege'nin o ilinde kavurucu sıcaklar... Serinlemek için beyaz cennete akın ettiler

Yol üstü uğradığı Pamukkale'ye hayran kaldığını belirten Tufan Eryılmaz da "İzmir Bornova'dan kız arkadaşımla birlikte geldik. Beklediğimden çok daha büyük ve güzel bir yer. Alt kısımların kapatılması çok daha iyi olmuş, çok fazla turist var. Çok hoşumuza gitti, yol üstü olması da iyi, Antalya'dan geri dönüşte uğrayacağız. Kesinlikle burayı tavsiye ederim, insanlar en azından bir kere gelip görmeli çünkü başka bir örneği var mı bilmiyorum ama çok güzel bir yer. Çok fazla fotoğraf çekildik. Sıcaktan yandık ama bir türlü gitmeye de gönlümüz el vermedi" dedi.