  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli 5 yıl sonra gelen kan donduran itiraf! Vicdan azabı korkunç cinayeti ortaya çıkarttı!

5 yıl sonra gelen kan donduran itiraf! Vicdan azabı korkunç cinayeti ortaya çıkarttı!

Denizli'den gelen itiraf kan dondurdu. Pamukkale'de 5 sene önce arkadaşının işlediği cinayete yardım ve yataklık eden şüpheli kişi, yaşadığı vicdan azabına daha fazla dayanamayarak suçunu itiraf etti. Şüphelinin, öldürülen kişiyi gömdükleri yeri tarif etmesi üzerine ekipler Pınarket Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlaya giderek incelemelere başladı. İş makinalarıyla yapılan kazı çalışması sonucunda 2 metre derinliğinde ve 30 metre uzunluğunda kazılan çukurda bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen çürümüş ceset parçaları bulundu. Kimlik tespiti yapılabilmesi için delil tornalarına konulan ceset parçaları adli tıp morguna götürüldü.

İHA

24.08.2022, 10:17

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 yıl önce arkadaşının öldürdüğü bir kişiyi, birlikte tarlaya gömdüklerini itiraf eden şüphelinin gösterdiği noktada, iş makinesiyle açılan çukurda çürümüş bir ceset bulundu.

5 yıl sonra gelen kan donduran itiraf! Vicdan azabı korkunç cinayeti ortaya çıkarttı!

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; polise giderek itirafta bulunan bir kişi, arkadaşının 5 yıl önce bir cinayet işlediğini ve öldürülen kişiyi arkadaşıyla birlikte boş bir tarlaya götürerek gömdüklerini iddia etti.

5 yıl sonra gelen kan donduran itiraf! Vicdan azabı korkunç cinayeti ortaya çıkarttı!

Arkadaşının öldürdüğü kişiyi gömmesine yardım eden ve duyduğu vicdan azabına 5 yıl dayanabilen şüphelinin yer göstermesi üzerine, Pınarkent Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlada iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.

5 yıl sonra gelen kan donduran itiraf! Vicdan azabı korkunç cinayeti ortaya çıkarttı!

Gün boyu devam eden çalışmalar sonucu tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir ceset bulundu. Bir erkeğe ait olduğu düşünülen ceset parçaları, çukurdan titiz bir çalışma ile çıkarıldı.

Tanınamayacak halde olan ve delil torbalarına yerleştirilen ceset parçaları, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

5 yıl sonra gelen kan donduran itiraf! Vicdan azabı korkunç cinayeti ortaya çıkarttı!

Cesedin kime ait olduğunun tespiti için gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve kayıp müracaatları üzerinden çalışma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA