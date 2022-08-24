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Haberler Denizli Protein takviyesi alan gencin acı sonu

Protein takviyesi alan gencin acı sonu

24.8.2022

Protein takviyesi alan gencin acı sonu
Denizli'de spor yaparken protein takviyesi kullandığı öğrenilen genç aşçı, apartmanın merdiveninde can verdi. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Çanakkale'de gastronomi bölümü okuyan Mustafa Dolay (21), yaz tatili için Denizli'ye ailesinin yanına geldi. Spor yaptığı için gıda takviyesi aldığı öğrenilen Dolay, 4 katlı apartmanda bulunan evine girmek istediği sırada merdivende fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, ağzından köpük gelen Dolay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Dolay'ın vücudundan alınan örnekler, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Dolay Tavas'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

■ SEBAHATTİN ALP
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