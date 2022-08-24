Protein takviyesi alan gencin acı sonu

Denizli'de spor yaparken protein takviyesi kullandığı öğrenilen genç aşçı, apartmanın merdiveninde can verdi. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Çanakkale'de gastronomi bölümü okuyan Mustafa Dolay (21), yaz tatili için Denizli'ye ailesinin yanına geldi. Spor yaptığı için gıda takviyesi aldığı öğrenilen Dolay, 4 katlı apartmanda bulunan evine girmek istediği sırada merdivende fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, ağzından köpük gelen Dolay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Dolay'ın vücudundan alınan örnekler, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Dolay Tavas'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.



■ SEBAHATTİN ALP

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