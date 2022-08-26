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Haberler Denizli Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Sürücü son anda kendini dışarı attı

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Sürücü son anda kendini dışarı attı

Denizli’de seyir halinde olan bir otomobil bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen araçta sürücünün araçtan çıkmayı başararak büyük hayatını kurtadı.

İHA

26.08.2022, 09:56

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Sürücü son anda kendini dışarı attı

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Aygören Bulvarı'nda seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 20 YA 694 plakalı otomobilin motor kısmından, henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, son anda dışarıya çıkmayı başararak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.



Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası hurda yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Aracın uzaklaştırılmasının ardından bir süre trafiğe kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

Otomobilin alev topuna döndüğü yangın, bölgeden geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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