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Haberler Denizli Tarihi çarşı alevlere teslim oldu!

Tarihi çarşı alevlere teslim oldu!

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde bulunan Tarihi Bayramyeri Çarşısı'nda çıkan yangın panik yarattı. Hneüz sebebi bilinmeyen yangın, çarşının içinde bulunan bir iş yerinden çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yoğun çalışmaların ardından yangını söndürmeyi başarırıken işyeri kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

İHA

26.08.2022, 09:56

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan tarihi Bayramyeri Çarşısı'ndaki bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Tarihi çarşı alevlere teslim oldu!

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde bulunan tarihi Bayramyeri Çarşısı'nda meydana geldi.

Tarihi çarşı alevlere teslim oldu!

Edinilen bilgiye göre; kent merkezinin işlek noktasında bulunan çarşıdaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri, yoğun çabaların ardında yangını kontrol altına almayı başardı

Tarihi çarşı alevlere teslim oldu!

Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamlarken iş yeri ise kullanılmaz hale geldi.

Tarihi çarşı alevlere teslim oldu!

Yangının tarihi çarşıdaki diğer iş yerlerinde sıçramadan kontrol altına alınmış olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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