Tarihi çarşı alevlere teslim oldu!

Edinilen bilgiye göre; kent merkezinin işlek noktasında bulunan çarşıdaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri, yoğun çabaların ardında yangını kontrol altına almayı başardı