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Haberler Denizli Yürekleri ağza getiren olay! Kontrolden çıkan dondurmacı boş kanala uçtu

Yürekleri ağza getiren olay! Kontrolden çıkan dondurmacı boş kanala uçtu

Denizli’de kontrolden çıkan dondurma yüklü kamyonet, talihsiz bir kaza ile tel örgüleri aşarak boş sulama kanalına uçtu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su kanalına aracıyla birlikte uçan yaralı sürücüyü kurtardı.

26.08.2022, 12:45

Yürekleri ağza getiren olay! Kontrolden çıkan dondurmacı boş kanala uçtu

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesi Kz/6 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketlere dondurma dağıtımı yapmakta olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki tel örgüleri aşarak boş sulama kanalına uçtu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su kanalına aracıyla birlikte uçan yaralı sürücüyü kurtarmak için hızla çalışma başlattı.



Sağlık ekiplerinin kanal içerisinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü, itfaiye tarafından merdivenle kanaldan tahliye edildi. Kamyonette yüklü olan dondurmalar çevreye saçılırken, büyük maddi hasar oluşan kamyonet çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

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