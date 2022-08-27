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Haberler Denizli Seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks motor saniyeler içinde küle döndü!

Seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks motor saniyeler içinde küle döndü!

Denizli'ye bağlı Pamukkale ilçesinde, dün gece geç saatlerde rastlanan görüntü yürekleri ağıza getirdi. Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halinde gitmekte olan lüks motosiklet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa zaman sonra tüm aracı saran alevlerden, sürücü kendini son anda kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, diğer araçlara sıçramadan söndürülürken, lüks motor küle döndü.

İHA

27.08.2022, 09:12

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde ilerlerken yanmaya başlayan lüks motosiklet, kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks motor saniyeler içinde küle döndü!

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibag Mahallesi'nde meydana geldi

Seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks motor saniyeler içinde küle döndü!

Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerde seyir halinde ilerleyen motosikletten, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükseldi.

Seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks motor saniyeler içinde küle döndü!

Kısa sürede hızla dumanın yerini bıraktığı alevler, motosikletin her yerini sardı. Sürücü ise son anda alev topuna dönen motosikletten sağ salim kurtulmayı başardı.

Seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks motor saniyeler içinde küle döndü!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan motosikleti hızlıca söndürmek için çalışma başlattı.

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