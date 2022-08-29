11 yıl sonra gelen ilk adım mutluluğu

Denizli'de 11 yıldır hiç yürüyemeyen Betül Dal, 2 yıllık tedavinin ardından ilk adımlarını attı. Menteşe'de yaşayan Betül Dal, 2 yaşındayken Serebral Palsi (SP) ve Miyopati hastalıklarına yakalandı. 5 kez ameliyat olan Betül, 11 yaşına kadar hiç yürüyemedi. Muğla Valiliği tarafından düzenlenen yardım kampanyasında elde edilen gelir ile tedavi görmeye başlayan Betül, 13 yaşında cihazlar yardımıyla da olsa ilk adımlarını atmaya başladı. İyileştikten sonra kardeşleriyle futbol oynamak istediğini ifade eden Betül, "Tedavim iyi gidiyor. İyi olmaya çalışıyorum. İyileştiğim zaman abimle futbol oynamak istiyorum" diye konuştu. Öte yandan, Valilik Betül ikinci bir yardım kampanyası daha başlattı.

■ SEBAHATTİN ALP