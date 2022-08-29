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Haberler Denizli Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam Babadağ'da göreve başladı

Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam Babadağ'da göreve başladı

Son dakika... Denizli'nin Babadağ ilçesine kaymakam olarak atanan, Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar, görevine bugün başladı. Acar, ilk olarak Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

AA

29.08.2022, 17:49

Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam Babadağ’da göreve başladı

Cumhuriyet tarihinin Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakamı olarak ataması gerçekleştirilen 27 yaşındaki Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesindeki görevine başladı.

Kaymakam vekili olarak Babadağ'a atanan Acar, ilk olarak Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası Polis Evi'nde düzenlenen yemek programına geçildi.

Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukat olarak çalışan Berk Acar, sınavlarda başarı sağlayarak kaymakam adayı olmaya hak kazandı. Daha sonra 17-21 Ocak'ta düzenlenen 110. Dönem Kaymakam Adaylığı Uyum Kursu'na katılan Acar, Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam olarak Denizli'nin Babadağ ilçesine atanmıştı.

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