Çameli’nde paraşüt yarışı

Denizli'nin Çameli ilçesinde Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları ilk günü tamamlandı. Yaylacık Dağı'nda 2150 metre yükseklikten atlayan 71 sporcu, 85 kilometrelik uçuş sonunda Burdur ili Gölhisar ilçesinde belirlenen alana inişlerini gerçekleştirdi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "2022 yılında Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası yarışına ev sahipliği yapıyoruz. 18 ülkeden 80 sporcu ile başlangıcımızı vermiş olduk. Bu yıl güzel bir şampiyona olacak inşallah. Daha sonrasında ise dünya kupasına ev sahipliği yapmak istiyoruz" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

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