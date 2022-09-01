Alkollü sürücülerden polise saldırı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan ve kırmızı ışıkta yakalanan otomobil sürücüsü Arda T. (41), ehliyetini isteyen polislere aracının arka koltuğunda bulunan yasaklı bir tür olan 'Dogo Argentino' cinsi köpeğini saldırttı.

Köpeğin kolunu ısırdığı trafik polisi Selim Öztürk (32) diğer meslektaşları ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Araçtaki köpek ise uyuşturularak barınağa götürüldü.

EHLİYETSİZ DOLAŞIYORDU

Polis memuru Öztürk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Arda T.'nin 2,86 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle Arda T.'nin ehliyetine 2034 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Arda T.'nin otomobili çekiciyle otoparka çekildi.

Görgü tanığı Hilmi Yeniçulha, sürücünün talimatıyla köpeğin polisin kolunu ısırdığını belirtip, "Hem aracı kullanıp hem de alkol alıyormuş. Polisler durdurdu. Sürücü ehliyet ve ruhsatını vermek istemedi. Köpeğini polise saldırttı. Köpek polisin kolunu ısırdı. Polisi, köpekten güçlükle kurtardılar" dedi.

BIÇAK ÇEKİP TEHDİT ETTİ

Bir diğer olay ise Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Serkan K. idaresindeki otomobil, park halindeki servis aracına arkadan çarptı. Aşırı alkollü olduğu öğrenilen Serkan K, servis aracında bulunan çifte, yaşadığı tartışma sonrası bıçak çekerek tehditler savurdu. Bağrışmaları duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iki tarafı da sakinleştirerek konuyu çözmeye çalıştı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Polisin olayı sakinleştirmek için çaba harcadığı anlarda aldığı alkolünde etkisiyle öfkeye kapılan Serkan K, bağırıp çağırarak çevreye tehditler savurmaya devam etti. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri ve toplanan kalabalığa da hakaretler eden alkollü sürücü, kafa attığı park halindeki otomobilin kapı ve arka camını paramparça etti.

Hızını alamayan sürücü, uçarak polis aracının ön camına da hızlı bir şekilde kafa attı. Tüm çabalara rağmen taşkınlıklarına devam eden sürücü, polisin biber gazı sıkmasıyla etkisiz hale getirildi. Sinir krizi geçirdikten sonra kafasıyla dehşet saçan ve araçların camını paramparça eden alkollü sürücü Serkan K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Gözaltına alınan sürücünün, 10'a yakın suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SEBAHATİN ALP