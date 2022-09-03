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Haberler Denizli Can dostuna can verdi

Can dostuna can verdi

Köpeğine hiç vazgeçmeden kalp masajı yapan Selçuk Poslu, sonunda onu hayata döndürmeyi başardı.

3.9.2022

Can dostuna can verdi

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde aracın kasasındaki köpeğinin, ipinin boynuna dolanması sonucu asılı kaldığını gören avcı, yaptığı kalp masajı sonrası öldü sanılan can dostunu hayata döndürdü.

Çivril ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, domuz avlamak için yola çıkan avcılar, izlere rastlamalarının ardından araçtan indi.

BOYNUNA İP DOLANDI
Bu esnada aracın kasa kısmında bulunan av köpeği, aşağıya atlamaya çalışırken tasmasının ipi boyuna takılarak asılı kaldı. Bir süre sonra avcılar köpeğin asılı ve hareketsiz durduğunu fark etti.

Apar topar aşağıya indirilen köpeğe avcılardan Selçuk Poslu kalp masajı yapmaya başladı. Nefessiz kalan av köpeği yapılan müdahale sonrası tekrar hayata döndü.

■ SEBAHATTİN ALP

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