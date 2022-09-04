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Denizli'de dehşet anları! Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Denizli-Muğla istikametinde olan yolcu otobüsü, motor bölümünde başlayan yangın sornası alev alev yandı. Yolcuların mağdur olduğu feci yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler önlem alırken, karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

İHA

04.09.2022, 16:01 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022, 16:02

Denizli’de dehşet anları! Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Denizli'den Muğla istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünde Menteşe Esentepe mevkiinde motor bölümünden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası sürücü, aracı sağa çekerek durdurdu ve yolcuları tahliye etti.



Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede konuşlu orman arazözleri ilk müdahaleyi yaptı. Muğla Büyükşehir Menteşe İtfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen otobüs alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yolcu otobüsünde başlayan yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler önlem alırken, karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

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