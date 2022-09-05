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Haberler Denizli Denizli'de servis minibüsü ile biçerdöver çarpıştı: 2'si ağır 13 kişi yaralandı!

Denizli'de servis minibüsü ile biçerdöver çarpıştı: 2'si ağır 13 kişi yaralandı!

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsbaye Mahallesi'nde işçi taşıyan servis minibüsü biçerdövere çarptı. Olay, sağda durduktan sonra dönmek isteyen Süleyman Ç.'nin yönetimindeki biçerdövere Burhan K. (54) idaresindeki işçi taşıyan servis minibüsünün çarpması ile meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle biçerdöver yan yattı, minibüs ise hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri servis aracında sıkışan şoför ve yanındaki yolcu konumundaki kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İHA

05.09.2022, 11:41 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022, 12:20

Denizli'nin Çal ilçesinde dönmekte olan biçerdövere işçi taşıyan servis minibüsü süratle çarptı. İlk müdahaleyi göreve giden sağlık ekiplerinin yaptığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Servis minibüsü ile biçerdöver çarpıştı :2’si ağır 13 kişi yaralandı!

Kaza, Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolda sağda durduktan sonra dönmek isteyen Süleyman Ç. idaresindeki 03 14 18-010 plakalı biçerdövere, Burhan K. (54) kontrolündeki 20 NE 563 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü çarptı.

Servis minibüsü ile biçerdöver çarpıştı :2’si ağır 13 kişi yaralandı!

Çarpmanın etkisiyle biçerdöver yan yatarken, minibüs ise hurdaya döndü. Tam o esnada göreve giden sağlık ekipleri, hızla kazaya görüp ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Servis minibüsü ile biçerdöver çarpıştı :2’si ağır 13 kişi yaralandı!

YARALILARDAN 2'Sİ AĞIR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri servis aracında sıkışan şoför ve yanındaki yolcu konumundaki kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Servis minibüsü ile biçerdöver çarpıştı :2’si ağır 13 kişi yaralandı!

Servis aracında toplam 12 kişi, biçerdöverde ise sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar ekiplerin yardımıyla otoparka çekildi. Öte yandan; kazada sıkışan servis sürücüsü ve yolcu konumundaki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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