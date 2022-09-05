Denizli'de servis minibüsü ile biçerdöver çarpıştı: 2'si ağır 13 kişi yaralandı!

YARALILARDAN 2'Sİ AĞIR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri servis aracında sıkışan şoför ve yanındaki yolcu konumundaki kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.