Ev ve ahır küle döndü 22 hayvan telef oldu

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesi Yıkıntı mevkiinde Beyhan Akkuş'a ait ahırda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan eve de sıçradı. Her yeri alevlerin kapladığını gören Akkuş, komşularıyla birlikte ahır içerisindeki küçükbaş hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Olay yerine gelen ekipler alevlere teslim olan ev ve ahırdaki yangını söndürmek için hızlıca çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Yangında Beyhan Akkuş'a ait ev kullanılamaz hale gelirken, ahırdaki 22 küçükbaş ise telef oldu.

■ SEBAHATTİN ALP