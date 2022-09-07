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Haberler Denizli Denizli'de şerit değiştiren otomobil uçurumdan yuvarlandı!

Denizli'de şerit değiştiren otomobil uçurumdan yuvarlandı!

Denizli'nin Tavas ilçesinde Muğla makası yol ayrımında şerit değiştirdiği esnasa sürücnün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma uçtu, kazada 1'i ağır 3 kişi ağır yaralandı. Muğla makası yol ayrımında meydana gelen kazada Tavas'tan Antalya'ya doğru seyir halinde olan Y.Ç yönetimindeki otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kaza sonrasında bölgeye itafiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İHA

07.09.2022, 12:03 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022, 12:05

Denizli'nin Tavas ilçesinde şerit değiştirdiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma uçması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Denizli’de şerit değiştiren otomobil uçurumdan yuvarlandı!

Kaza, Tavas ilçesinde Muğla makası yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas'tan Antalya'ya doğru seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 45 KY 688 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Denizli’de şerit değiştiren otomobil uçurumdan yuvarlandı!

Kazaya şahit olan bir sürücünün ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli’de şerit değiştiren otomobil uçurumdan yuvarlandı!

Araç içerisindeki 3 yaralının kurtarılması için olay yerine giden Tavas ve Cankurtaran itfaiye ekipleri hızlıca çalışma başlattı.

Denizli’de şerit değiştiren otomobil uçurumdan yuvarlandı!

Ekiplerinin zamanla mücadelesi sonrası sürücü ve yolcu konumundaki 2 yaralı araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 20 metrelik uçurumdan çıkarılan yaralılar, farkı hastanelere sevk edildi.

Denizli’de şerit değiştiren otomobil uçurumdan yuvarlandı!

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla uçurumdan çıkarıldı. Sürücünün ise kaza sonrası durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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