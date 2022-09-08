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Haberler Denizli Kazanın eksik olmadığı yolda yeni facia! 4 yaralı var!

Kazanın eksik olmadığı yolda yeni facia! 4 yaralı var!

Denizli'ye bağlı Buldan ilçesinde meydana gelen kaza, zıt yönlerden gelmekte olan Halil Y. kontrolündeki otomobil ile Ali K. hakimiyetindeki traktörün kafa kafaya çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHA

08.09.2022, 15:20

Kazanın eksik olmadığı yolda yeni facia! 4 yaralı var!

Denizli'nin Buldan ilçesinde Traktör ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yarma bölgesine doğru seyir halinde olan Halil Y. idaresindeki Fiat Doblo markalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali K. idaresindeki traktör kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ile traktör içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki sürücü Halil. K. ve yolcu konumundaki Yusuf Y. ile traktördeki sürücü Ali K. ile yolcu konumundaki Havvana K.'yi hastaneye kaldırdı. Yaralılara ilk müdahale Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yapıldıktan sonra Denizli'ye sevk edildi. Kazada yaralanan dört kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



CAN VE MAL KAYIPLARIMIZ DAHA FAZLA YAŞANMASIN
Yarma bölgesinden Yenicekent'e giden yoldaki kazaların en çok yaşanmasının nedenin yolun yüksek olmasından kaynaklandığını belirten mahalle sakini Suat Özbay, "Yükseklikten dolayı karşıdan gelen araçlar görünmüyor. Sollamalarda aniden önümüze araç çıkabiliyor. Bu yüzden bu yolda çok kaza oluyor. Yetkililerden bu yolun düzeltilmesini istiyoruz. Can ve mal kayıplarımız daha fazla yaşanmasın" dedi.

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