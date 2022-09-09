Yaşlı adamın altınlarını restoranda paylaşmışlar

Denizli Tavas'ta, Mehmet E.D. (36) ile taksici Ahmet Ü. (28), 83 yaşındaki Orhan G.'yi dolandırarak 80 bin TL değerindeki altınlarını aldı. JASAT tarafından yapılan çalışmalarda 186 kamera kaydı izlendi ve şüpheliler 48 saat içinde yakalandı.

Ahmet Ü'nün taksisindeki kırık tampon detayından yakalanan şüphelilerden adli makamlara sevk edilen Mehmet E.D. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Taksici ise serbest bırakıldı. Suç ortaklarının altınları restoranda paylaştıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

■ SEBAHATTİN ALP